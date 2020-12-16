Брат Марадоны подал на несколько СМИ в суд за клевету

Уго Марадона, младший брат Диего Марадоны, подал в суд Неаполя на несколько итальянских СМИ и журналистов за клевету.

Уго Марадона, младший брат Диего Марадоны, подал в суд Неаполя на несколько итальянских СМИ и журналистов за клевету.

Как передает Report со ссылкой на TyC Sport, У.Марадона требует компенсации в размере 100 тысяч евро за "увеличение количества оскорблений и клеветы в адрес покойного Диего Марадоны".

Марадона-младший обратил внимание на то, что его некоторые СМИ назвали толстяком и вором.

"Называть его толстяком - это акт травли человека по физическому недостатку. Также напомню, что Марадона не был ни вором, ни уклоняющимся от уплаты налогов. Есть постановление суда, я был его адвокатом и знаю, о чем говорю", - цитирует TyC Sport Уго Марадону.

Напомним, что Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.