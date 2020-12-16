О нас
Report Georgia
Аудио новости

Брат Марадоны подал на несколько СМИ в суд за клевету

Брат Марадоны подал на несколько СМИ в суд за клевету Уго Марадона, младший брат Диего Марадоны, подал в суд Неаполя на несколько итальянских СМИ и журналистов за клевету.
Футбол
16 декабря 2020 г. 23:51
Брат Марадоны подал на несколько СМИ в суд за клевету
Диего Марадона

Уго Марадона, младший брат Диего Марадоны, подал в суд Неаполя на несколько итальянских СМИ и журналистов за клевету.

Как передает Report со ссылкой на TyC Sport, У.Марадона требует компенсации в размере 100 тысяч евро за "увеличение количества оскорблений и клеветы в адрес покойного Диего Марадоны".

Марадона-младший обратил внимание на то, что его некоторые СМИ назвали толстяком и вором.

"Называть его толстяком - это акт травли человека по физическому недостатку. Также напомню, что Марадона не был ни вором, ни уклоняющимся от уплаты налогов. Есть постановление суда, я был его адвокатом и знаю, о чем говорю", - цитирует TyC Sport Уго Марадону.

Напомним, что Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qardaşı Maradonanı təhqir edən KİV-ləri məhkəməyə verdi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi