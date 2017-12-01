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    Брат Лионеля Месси арестован

    В его окровавленной лодке обнаружен пистолет

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Брат форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси Матиас Месси арестован.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, в окровавленной лодке М.Месси был обнаружен пистолет.

    Согласно заявлению Матиаса Месси, он разбил лодку на песчаном берегу в Аргентине. Полиция прибыла на место крушения и обнаружила окровавленную лодку, в которой находился пистолет. Охраннику частного рыболовного клуба Матиас сообщил, что на лодке кровь от пореза на лице.

    Отметим, что в августе Матиас Месси попал в аварию. А в прошлом году в его автомобиле обнаружили пистолет. Брату Лионеля Месси посоветовали избегать наркотиков и алкоголя. 

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