Брат Лионеля Месси арестован

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Брат форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси Матиас Месси арестован.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, в окровавленной лодке М.Месси был обнаружен пистолет.

Согласно заявлению Матиаса Месси, он разбил лодку на песчаном берегу в Аргентине. Полиция прибыла на место крушения и обнаружила окровавленную лодку, в которой находился пистолет. Охраннику частного рыболовного клуба Матиас сообщил, что на лодке кровь от пореза на лице.

Отметим, что в августе Матиас Месси попал в аварию. А в прошлом году в его автомобиле обнаружили пистолет. Брату Лионеля Месси посоветовали избегать наркотиков и алкоголя.