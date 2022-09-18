Брат известного футболиста арестован по делу о вымогательстве денег

Матиас Погба, брат полузащитника Ювентуса и сборной Франции Поля Погба, взят под стражу постановлением суда.

Матиас Погба, брат полузащитника "Ювентуса" и сборной Франции Поля Погба, взят под стражу постановлением суда.

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, ему предъявлены обвинения в вымогательстве и преступном сговоре. Также были арестованы еще 4 подозреваемых по этому делу. Адвокат Матиаса Погба заявил, что будет добиваться, чтобы его клиента выпустили из-под стражи.

Ранее Матиас признался во время содержания под стражей в полиции, что был инициатором видео с угрозами футболисту.

Напомним, Поль Погба заявлял о шантаже и угрозах со стороны организованной банды. Преступники требовали у футболиста 13 миллионов евро.

В полиции полузащитник туринского клуба сообщил, что узнал среди подозреваемых своего брата Матиаса. Матиас неоднократно делал заявления, в которых убеждал, что не имеет никакого отношения к шантажу и угрозам Поля.