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Брат известного футболиста арестован по делу о вымогательстве денег 

Брат известного футболиста арестован по делу о вымогательстве денег  Матиас Погба, брат полузащитника Ювентуса и сборной Франции Поля Погба, взят под стражу постановлением суда.
Футбол
18 сентября 2022 г. 13:19
Брат известного футболиста арестован по делу о вымогательстве денег 

Матиас Погба, брат полузащитника "Ювентуса" и сборной Франции Поля Погба, взят под стражу постановлением суда.

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, ему предъявлены обвинения в вымогательстве и преступном сговоре. Также были арестованы еще 4 подозреваемых по этому делу. Адвокат Матиаса Погба заявил, что будет добиваться, чтобы его клиента выпустили из-под стражи.

Ранее Матиас признался во время содержания под стражей в полиции, что был инициатором видео с угрозами футболисту.

Напомним, Поль Погба заявлял о шантаже и угрозах со стороны организованной банды. Преступники требовали у футболиста 13 миллионов евро.

В полиции полузащитник туринского клуба сообщил, что узнал среди подозреваемых своего брата Матиаса. Матиас неоднократно делал заявления, в которых убеждал, что не имеет никакого отношения к шантажу и угрозам Поля.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur futbolçunun qardaşı həbs edilib

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