Бранимир Субашич: Я знаю о том, что произошло с Мичовичем

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Я знаю о том, что произошло с Владимиром Мичовичем. Однако, не осведомлен о подробностях".

Об этом в заявлении Report сказал футболист национальной сборной Азербайджана и бывший футболист клуба "Нефтчи" Бранимир Субашич.

В результате перестрелки, произошедшей между двумя группировками в сербской столице Белграде, гражданин Азербайджана Яшар Рустамов был ранен в ногу.

Вместе с Я.Рустамовым, который в свое время являлся президентом клуба "Абшерон", был также избит и получил травму головы Владимир Мичович, который когда-то играл со своим земляком Субашичем в "Нефтчи".

Однако, ныне проживающий в Белграде 35-летний ветеран футбола не посчитал нужным связаться с Мичовичем и навестить его: "У меня семья. Я не могу иметь ничего общего с таким человеком. Если ты гуляешь по улице в 6 часов утра, с тобой может произойти все, что угодно. Приношу свои извинения, однако я даже не хочу говорить по этому поводу".

Отметим, что Владимир Мичович выступал в "Нефтчи" в 2005 – 2010 гг., а Субашич – в 2005 – 2008 гг.