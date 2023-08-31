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"Брайтон" договорился с "Барселоной" об аренде Ансу Фати

"Брайтон" договорился с "Барселоной" об аренде Ансу Фати "Барселона" отдаст своего вингера Ансу Фати в аренду английскому "Брайтону".
Футбол
31 августа 2023 г. 02:47
Брайтон договорился с Барселоной об аренде Ансу Фати

"Барселона" отдаст своего вингера Ансу Фати в аренду английскому "Брайтону".

Как передает Report, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте Х.

Так, атакующий игрок принял предложение "Брайтона". Главный тренер "чаек" Де Дзерби - ключевой фактор такого решения.

Отмечается, что в ближайшее время стороны окончательно уладят все детали сделки.

В сезоне-2022/2023 Фати провел 50 матчей за "Барселону" во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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