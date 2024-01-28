"Брага" выиграла Кубок португальской лиги

Состоялся матч Кубка португальской лиги, в котором встречались "Брага" и "Эшторил".

Состоялся финал Кубка португальской лиги, в котором встречались "Брага" и "Эшторил".

Как передает Report, игра проходила на стадионе "Магалайш Пессоа" в городе Лейрия.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. "Брага" одержала победу в серии пенальти (5:4) и завоевала трофей.

На шестой минуте бразильский форвард гостей Кассиано открыл счет с пенальти. Еще до перерыва на 20-й минуте равновесие восстановил Рикарду Орту с передачи Родриго Залазара.

В серии пенальти игрокам "Браги" удалось реализовать пять из пяти точных попыток. Авторами голов стали: Аль-Мусрати, Луиш Мигель Пицци, Абель Руис, Алехандро Маркес, Волней Фельтес. Тиагу Тавареш первым ударом не смог пробить голкипера хозяев Матеуса.

"Брага" выиграла Кубок лиги в третий раз в истории (2013, 2020 и 2023) и еще два раза уступала в финале (2017, 2021). "Эшторил" впервые сыграл в финале данного турнира.