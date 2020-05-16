"Боруссия" разгромила "Шальке" в первом туре после возобновления чемпионата

Дортмундская "Боруссия" победила на своем поле "Шальке" со счетом 4:0 в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, тур стал первым после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Автором первого гола в лиге после ее возобновления стал норвежский форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд, отличившийся на 29-й минуте. Также голы забили Рафаэл Геррейру (45, 63) и Торган Азар (48).

Напомним, что чемпионат Германии стал первым из пяти ведущих европейских чемпионатов, который был возобновлен во время пандемии COVID-19, все матчи проводятся без зрителей и с ограничением в 322 человека на территории арены. Помимо германского первенства в Европе проходят матчи чемпионатов Беларуси и Фарерских островов.