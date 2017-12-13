"Боруссия" прервала восьмиматчевую серию без побед в Бундеслиге, обыграв "Майнц"

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Дортмундская «Боруссия» одержала выездную победу над «Майнцом» в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги.

Как передает Report, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу дортмундской команде принесли голы Сократиса Папастатопулоса и Синдзи Кагавы.

«Боруссия» прервала серию из восьми матче без побед в чемпионате Германии, выиграв в первом же матче под руководством нового главного тренера — Петера Штёгера.

В других матчах игрового дня «Вольфсбург» сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1), «Айнтрахт» одержал победу над «Гамбургом» (2:1), а «Фрайбург» — над мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:0).