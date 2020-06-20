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"Боруссия" одержала победу над "Лейпцигом" и финишировала второй в Бундеслиге

​"Боруссия" одержала победу над "Лейпцигом" и финишировала второй в Бу

В матче 33-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" принимал дортмундскую "Боруссию".

Как передает Report, встреча состоялась в Лейпциге на стадионе"Ред Булл-Арена" и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд, отправивший мяч в ворота соперника на 30-й минуте. В концовке матча Холанд оформил дубль.

Благодаря этой победе "Боруссия" обеспечила себе второе место в Бундеслиге по итогам сезона, опережая за тур до финиша занимающий третье место "Лейпциг" на шесть очков.

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