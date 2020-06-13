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"Боруссия" одержала победу на последней минуте

"Боруссия" одержала победу на последней минуте

Эрлинг Холанд

В 31-м туре Бундеслиги по футболу состоялся матч "Фортуна" - "Боруссия" Д. 

Как передает Report, встреча прошла в Дюссельдорфе на стадионе "Эспирит-Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол забил нападающий Эрлинг Холанд на последней минуте встречи.

После 31 тура дортмундская "Боруссия", набрав 66 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. "Фортуна" (28) - на 16-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская "Бавария", в 30 матчах набравшая 70 очков.

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