"Боруссия" одержала победу на последней минуте

Эрлинг Холанд https://report.az/storage/news/1251015605d26cd1c0631918c4481d65/97dd2780-ae2c-4446-8837-2560e6fe150a_292.jpg

В 31-м туре Бундеслиги по футболу состоялся матч "Фортуна" - "Боруссия" Д.

Как передает Report, встреча прошла в Дюссельдорфе на стадионе "Эспирит-Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол забил нападающий Эрлинг Холанд на последней минуте встречи.

После 31 тура дортмундская "Боруссия", набрав 66 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. "Фортуна" (28) - на 16-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская "Бавария", в 30 матчах набравшая 70 очков.