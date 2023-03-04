"Боруссия" обыграла "Лейпциг" и возглавила таблицу чемпионата Германии

Дортмундская "Боруссия" в матче XXIII тура чемпионата Германии одолел "РБ Лейпциг" и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги.

Дортмундская "Боруссия" в матче XXIII тура чемпионата Германии одолел "РБ Лейпциг" и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги.

Как сообщает Report , встреча на стадионе "Сигнал Идуня Парк" в Дортмунде завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет на 13-й минуте открыл игрок "Боруссии" Юлиан Брандт, но взятие ворот было отменено из-за игры рукой. На 21-минует отличился полузащитник дортмундской команды Марко Ройс, реализовавший пенальти. Под занавес первой половины матча хавбек "Боруссии" Эмре Джан (39') удвоил преимущество своей команды.

Нападающий гостей Эмиль Форсберг забил единственный гол своей команды на 74-й минуте.

Таким образом, "Боруссия" возглавила турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 49 очков в 23 матчах. На втором месте располагается мюнхенская "Бавария", которая заработала 46 баллов, но провела 22 игры. "Лейпциг" с 42 очками в 23 встречах занимает четвертую позицию.