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«Боруссия» Дортмунд объявила о подписании защитника «Баварии»

«Боруссия» Дортмунд объявила о подписании защитника «Баварии» Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании защитника мюнхенской «Баварии» Никласа Зюле.
Футбол
7 февраля 2022 г. 22:42
«Боруссия» Дортмунд объявила о подписании защитника «Баварии»

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании защитника мюнхенской «Баварии» Никласа Зюле.

Как сообщает Report, новый контракт 26-летнего немца вступит в силу по окончании нынешнего сезона, когда истечёт его соглашение с мюнхенцами.

«Никлас показал нам в личных беседах, что он очень интересуется дортмундской «Боруссией». У него есть большой опыт, умение играть в созидательный футбол и необходимая антропометрия, чтобы усилить нас следующим летом», — сказал Себастьян Кель, который следующим летом станет спортивным директором «Боруссии».

Напомним, что Зюле перешёл в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.

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