"Борнмут" сыграл вничью с "Арсеналом" в чемпионате Англии, ведя по ходу матча 3:0 - ВИДЕО

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ "Борнмут" не сумел обыграть лондонский "Арсенал" в домашнем матче 20-го тура английской футбольной премьер-лиги, несмотря на преимущество в три гола во второй половине встречи.

Как передает Report, матч, прошедший в Борнмуте, завершился вничью со счетом 3:3. Голами в составе хозяев поля отметились Чарли Дэниелс (на 16-й минуте), Каллум Уилсон (20, с пенальти) и Райан Фрейзер (58). У "Арсенала" забивали Алексис Санчес (70), Лукас Перес (75) и Оливье Жиру (90+2).

"Борнмут" завершал матч в меньшинстве – на 82-й минуте красную карточку получил Саймон Фрэнсис.

В следующем матче 14 января "канониры" сыграют в гостях с валлийским "Суонси". "Борнмут" в этот же день встретится на выезде с "Халлом".