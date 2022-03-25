Борис Джонсон предложил провести ЧЕ-2028 в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с предложением провести чемпионат Европы по футболу - 2028 на Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с предложением провести чемпионат Европы по футболу - 2028 на Украине.

Как передает Report, политик также раскритиковал Россию за подачу заявки на проведение турнира.

"Одна лишь мысль о том, что Россия хочет провести у себя какое-либо спортивное или культурное мероприятие звучит, как шутка. Я не могу поверить в то, что кто-то серьезно будет рассматривать их заявку.

Думаю, что лучше было бы РФ передать право проведения чемпионата Европы Украине", - цитирует слова Джонсона британское издание The Guardian.

Помимо России, в качестве потенциальных хозяев соревнований 2028 года называется Турция, также совместную заявку подали Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс. На ЧЕ-2032 претендуют Турция и Италия.

Cтраны, которые примут чемпионаты Европы в 2028 и 2032 годах, будут названы в cентябре 2023 года.