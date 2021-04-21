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Борис Джонсон: Английские клубы приняли важное решение

Борис Джонсон: Английские клубы приняли важное решение "Это важное решение в интересах футбольных болельщиков, клубов, всего футбольного сообщества страны"
Футбол
21 апреля 2021 г. 10:45
Борис Джонсон: Английские клубы приняли важное решение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал выход шести английских клубов из состава футбольной Суперлиги.

Как сообщает Report, об этом глава правительства Соединенного Королевства написал в своем Twitter.

"Это важное решение в интересах футбольных болельщиков, клубов, всего футбольного сообщества страны. Мы должны продолжать защищать нашу любимую национальную игру", - написал Борис Джонсон.

Отметим, что профессиональные английские футбольные клубы "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Челси" объявили о своем выходе из европейской Суперлиги.

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Версия на азербайджанском языке Boris Conson: "Premyer Liqa klubları vacib qərar verdi"

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