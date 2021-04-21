Борис Джонсон: Английские клубы приняли важное решение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал выход шести английских клубов из состава футбольной Суперлиги.
Как сообщает Report, об этом глава правительства Соединенного Королевства написал в своем Twitter.
"Это важное решение в интересах футбольных болельщиков, клубов, всего футбольного сообщества страны. Мы должны продолжать защищать нашу любимую национальную игру", - написал Борис Джонсон.
Отметим, что профессиональные английские футбольные клубы "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Челси" объявили о своем выходе из европейской Суперлиги.