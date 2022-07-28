О нас

«Бордо» сыграет в Лиге 2 в новом сезоне

«Бордо» сыграет в Лиге 2 в новом сезоне Федерация футбола Франции одобрила решение Олимпийского спортивного комитета Франции (CNSOF) по участию «Бордо» в Лиге 2.
Футбол
28 июля 2022 г. 04:27
«Бордо» сыграет в Лиге 2 в новом сезоне

Федерация футбола Франции одобрила решение Олимпийского спортивного комитета Франции (CNSOF) по участию «Бордо» в Лиге 2.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе организации.

«Исполнительный комитет ФФФ просит комитет национального директората по управлению (DNCG) провести повторную проверку «Бордо», а также осуществлять усиленный и регулярный финансовый контроль клуба в течение сезона-2022/23», — говорится в пресс-релизе.

Ранее клуб перевели в третью по силе лигу страны из-за проваленной финансовой проверки. Руководство команды подавало протест, но он был отклонен, поэтому «Бордо» оспорил решение в Национальном олимпийском и спортивном комитете Франции.

Напомним, что в минувшем сезоне высшего дивизиона Франции «Бордо» занял последнее место.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Германия сыграет с Англией в финале женского чемпионата Европы
Германия сыграет с Англией в финале женского чемпионата Европы
28 июля 2022 г. 02:06
Гурбан Гурбанов: Поздравляю всех азербайджанцев
Гурбан Гурбанов: Поздравляю всех азербайджанцев
28 июля 2022 г. 01:23
Президент ФИФА поздравил Карабах.
Президент ФИФА поздравил "Карабах".
28 июля 2022 г. 00:30
Стал известен соперник «Карабаха» в III квалификационном раунде Лиги Чемпионов
Стал известен соперник «Карабаха» в III квалификационном раунде Лиги Чемпионов
28 июля 2022 г. 00:26
Киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ
Киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ
28 июля 2022 г. 00:08
«Карабах» обеспечил себе попадание в группу Лиги конференций
«Карабах» обеспечил себе попадание в группу Лиги конференций
27 июля 2022 г. 23:56
«Карабах» вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
Фото«Карабах» вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
27 июля 2022 г. 23:40
Суарес перешел в уругвайский Насьональ
Суарес перешел в уругвайский "Насьональ"
27 июля 2022 г. 23:26
Умер создатель гипотезы Геи Джеймс Лавлок
Умер создатель гипотезы Геи Джеймс Лавлок
27 июля 2022 г. 22:01
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по баскетболу победила Армению
ФотоЧемпионат Европы: Сборная Азербайджана по баскетболу победила Армению
27 июля 2022 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi