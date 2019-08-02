​Бордин: «Это наша общая победа»

Игроки футбольного клуба "Нефтчи" хорошо справились с давлением российского "Арсенала" в рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Как передаёт Report, такое мнение на пресс-конференции после матча выразил главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин.

"Нефтчи" на выезде обыграл "Арсенал" со счетом 3:0, первый матч в Туле также завершился победой азербайджанской команды (1:0).

"Нас ждала игра с тяжелым соперником, что мы увидели уже на первых минутах. Мы предполагали, что они будут рисковать, и были готовы к этому. Мы хорошо сдерживали давление "Арсенала", а после первого гола в начале второго тайма ситуация изменилась", - сказал Бордин.

На 62-й минуте матча полузащитник "Нефтчи" Эмин Махмудов, получивший повреждение, был заменен на Намика Алескерова. "Что касается травмы Эмина Махмудова, то она у него появилась еще в первом матче в Туле. Завтра мы узнаем точно о его состоянии, как и о состоянии других игроков", - добавил наставник "Нефтчи".

«Благодарю всех фанатов. Это наша общая победа», - сказал Бордин.

В третьем квалификационном раунде "Нефтчи" сыграет с израильским клубом "Бней Иегуда", первый матч азербайджанский клуб проведет 8 августа дома, ответный - 15 августа на выезде. "По поводу следующего соперника, израильской "Бней Иегуды", пока еще ничего сказать не могу. Сейчас отметим эту победу, а уже потом переключимся на предстоящего оппонента", - заключил специалист.