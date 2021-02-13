Бомбардир "Нефтчи": "Карабах" более амбициозен

"В настоящее время я выступаю за узбекскую команду "Согдиана", но иногда смотрю матчи Премьер-лиги Азербайджана в прямом эфире".
Об этом Report сообщил бывший футболист "Нефтчи" Баходир Насимов, говоря о предстоящем сегодня матче между флагманом и "Карабахом".
По словам 34-летнего форварда, агдамский клуб более амбициозен: ""Карабах" - сильная команда с хорошими футболистами. На мой взгляд, у нее больше шансов".
Опытный футболист подчеркнул, что на данный момент главная проблема "Нефтчи" не связана с нападающим : "Команде нужны хорошие защитники и полузащитник, как Флавиньо. Не все решает нападающий".
Матч "Нефтчи"-"Карабах" начнется сегодня в 18:30 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Отметим, что Баходир Насимов, носивший форму "Нефтчи" в 2010-2014 годах, в сезоне 2011/2012 стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 16 голов.