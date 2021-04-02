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Большой шлем: Еще два азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу

Большой шлем: Еще два азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу Азербайджан на соревнованиях представлен 13 дзюдоистами
Футбол
2 апреля 2021 г. 09:40
Большой шлем: Еще два азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу
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Сегодня еще два азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу в Большом шлеме в турецком городе Анталья.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 81 кг Мурад Фатиев в 1/16 финала встретится с победителем встречи Абылайхан Жубаназар (Казахстан) / Дамиан Степиен (Польша).

Зелим Тчкаев в той же весовой категории в 1/32 финала встретится с Фетра Ратсимизива (Мадагаскар).

Отметим, что в первый день соревнований в весовой категории до 66 кг Ниджат Шихализаде завоевал бронзовую медаль. Турнир "Большой шлем" с призовым фондом 154 тыс. долларов США завершится 3 апреля.

Азербайджан на соревнованиях представлен 13 дзюдоистами.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Daha iki cüdoçumuz mübarizəyə başlayır

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