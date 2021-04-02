Большой шлем: Еще два азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу

Азербайджан на соревнованиях представлен 13 дзюдоистами

Сегодня еще два азербайджанских дзюдоиста вступают в борьбу в Большом шлеме в турецком городе Анталья.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 81 кг Мурад Фатиев в 1/16 финала встретится с победителем встречи Абылайхан Жубаназар (Казахстан) / Дамиан Степиен (Польша).

Зелим Тчкаев в той же весовой категории в 1/32 финала встретится с Фетра Ратсимизива (Мадагаскар).

Отметим, что в первый день соревнований в весовой категории до 66 кг Ниджат Шихализаде завоевал бронзовую медаль. Турнир "Большой шлем" с призовым фондом 154 тыс. долларов США завершится 3 апреля.

Азербайджан на соревнованиях представлен 13 дзюдоистами.