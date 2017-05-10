Болгарский легионер: В Премьер-лиге Азербайджана нет проблем с употреблением алкоголя и несоблюдением режима

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Бывший футболист клубов "Азал" и "Интер" Эньё Крастовчев рассказал о своей карьере в Азербайджане.

Как сообщает Report, в своем интервью сайту topsport.bg болгарский нападающий заметил, что присоединился к "Летчикам", но будучи в форме.

Он сказал, что после того как покинул "Левски", на полгода остался без клуба. Как результат он поправился на несколько килограммов. По словам Э. Крастовчева, придя в "Азал", он был в очень плохой физической подготовке: "Я два раза потренировался и сразу начались боли в мышцах ног. Однако они мне предложили контракт. Поскольку в игре с украинской "Волыню" я хоть и играл с трудностями, но забил гол. После подписания контракта я занял место в одной команде с моим соотечественником Робертом Петровым".

33-летний форвард сказал, что в "Интере" он получал больший гонорар. Он также заговорил об особенностях азербайджанской Премьер-лиги: "Это единственный турнир, в котором у руководства, игроков и менеджеров нет проблем с употреблением алкоголя и несоблюдением режима. Они не применяют штрафы, не прибегают к каким-либо видам наказания".

Отметим, что Э. Крастовчев надел форму "Азал" во второй половине сезона 2010-2011, а в сезоне 2011-2012 он надел форму "Интера".

В обеих командах, в общем он забил 3 гола.