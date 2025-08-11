О нас

Болгарский клуб запросил 400 билетов для своих болельщиков у "Сабаха"

Футбол
11 августа 2025 г. 15:01
Болгарский клуб запросил 400 билетов для своих болельщиков у Сабаха

Болгарский клуб "Левски" запросил 400 билетов для своих болельщиков на матч с "Сабахом" в Масазыре в рамках III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь бакинского клуба Эльнур Гамидов.

Он также назвал дату прибытия болгарского клуба в Баку:

"Левски" прибудет в Баку 13 августа. В тот же день состоится пресс-конференция главного тренера команды соперника и тренировка, первые 15 минут которой будут открыты для прессы. "Левски" запросил 400 билетов для своих болельщиков".

Отметим, что матч "Сабах" - "Левски" начнется 14 августа на "Банк Республика Арене" в Масазыре в 20:00. В первом матче между командами, прошедшем в Болгарии, хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.

