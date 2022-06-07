Болгарский футбольный союз принял отставку главного тренера Петрова

Болгарский футбольный союз 7 июня на заседании исполнительного комитета принял отставку главного тренера сборной Болгарии Ясена Петрова.
«На сегодняшнем заседании исполнительный комитет Болгарского футбольного союза официально принял отставку Ясена Петрова и его помощников и утвердил Георги Иванова временным наставником в предстоящих двух матчах Лиги наций. На следующем заседании члены ИК ознакомятся с предложениями нового главного тренера, который возглавит национальную команду Болгарии», — говорится на официальном сайте Болгарского футбольного союза.
Напомним, что Петров возглавлял сборную с января 2021 года.
Отметим, что сборная Болгарии сыграла вничью с Северной Македонией (1:1) и проиграла Грузии (2:5) в дивизионе С Лиги наций. Следующий матч в Лиге наций Болгария проведет против сборной Гибралтара 9 июня.