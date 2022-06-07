Болгарский футбольный союз принял отставку главного тренера Петрова

Болгарский футбольный союз 7 июня на заседании исполнительного комитета принял отставку главного тренера сборной Болгарии Ясена Петрова.

Болгарский футбольный союз 7 июня на заседании исполнительного комитета принял отставку главного тренера сборной Болгарии Ясена Петрова.

Как передает Report, команду временно возглавит Георги Иванов.

«На сегодняшнем заседании исполнительный комитет Болгарского футбольного союза официально принял отставку Ясена Петрова и его помощников и утвердил Георги Иванова временным наставником в предстоящих двух матчах Лиги наций. На следующем заседании члены ИК ознакомятся с предложениями нового главного тренера, который возглавит национальную команду Болгарии», — говорится на официальном сайте Болгарского футбольного союза.

Напомним, что Петров возглавлял сборную с января 2021 года.

Отметим, что сборная Болгарии сыграла вничью с Северной Македонией (1:1) и проиграла Грузии (2:5) в дивизионе С Лиги наций. Следующий матч в Лиге наций Болгария проведет против сборной Гибралтара 9 июня.