О нас

Болгарский футбольный союз принял отставку главного тренера Петрова

Болгарский футбольный союз принял отставку главного тренера Петрова Болгарский футбольный союз 7 июня на заседании исполнительного комитета принял отставку главного тренера сборной Болгарии Ясена Петрова.
Футбол
7 июня 2022 г. 23:43
Болгарский футбольный союз принял отставку главного тренера Петрова

Болгарский футбольный союз 7 июня на заседании исполнительного комитета принял отставку главного тренера сборной Болгарии Ясена Петрова.

Как передает Report, команду временно возглавит Георги Иванов.

«На сегодняшнем заседании исполнительный комитет Болгарского футбольного союза официально принял отставку Ясена Петрова и его помощников и утвердил Георги Иванова временным наставником в предстоящих двух матчах Лиги наций. На следующем заседании члены ИК ознакомятся с предложениями нового главного тренера, который возглавит национальную команду Болгарии», — говорится на официальном сайте Болгарского футбольного союза.

Напомним, что Петров возглавлял сборную с января 2021 года.

Отметим, что сборная Болгарии сыграла вничью с Северной Македонией (1:1) и проиграла Грузии (2:5) в дивизионе С Лиги наций. Следующий матч в Лиге наций Болгария проведет против сборной Гибралтара 9 июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Лига Наций: Стали известны стартовые составы Германии и Англии
Лига Наций: Стали известны стартовые составы Германии и Англии
7 июня 2022 г. 22:43
Лига Наций: Сборная Финляндии обыграла Черногорию
ВидеоЛига Наций: Сборная Финляндии обыграла Черногорию
7 июня 2022 г. 22:22
Лига Наций: Стали известны стартовые составы Италии и Венгрии
Лига Наций: Стали известны стартовые составы Италии и Венгрии
7 июня 2022 г. 22:06
Лучший бомбардир прошедшего сезона РПЛ может перейти в «Сабах»
Лучший бомбардир прошедшего сезона РПЛ может перейти в «Сабах»
7 июня 2022 г. 21:25
Шальке объявил имя нового главного тренера
"Шальке" объявил имя нового главного тренера
7 июня 2022 г. 18:19
Пилот Формулы-1: С нетерпением жду состязания в Баку
Пилот "Формулы-1": С нетерпением жду состязания в Баку
7 июня 2022 г. 12:13
Сборная Азербайджана по футболу U-21 станет сегодня гостем Финляндии
Сборная Азербайджана по футболу U-21 станет сегодня гостем Финляндии
7 июня 2022 г. 10:23
Лига Наций: Германия принимает Англию, Турция в гостях сыграет с Литвой
Лига Наций: Германия принимает Англию, Турция в гостях сыграет с Литвой
7 июня 2022 г. 07:32
Лига Наций: Франция сыграла вничью с Хорватией, Казахстан обыграл Словакию
ВидеоЛига Наций: Франция сыграла вничью с Хорватией, Казахстан обыграл Словакию
7 июня 2022 г. 02:22
Де Бьязи: Пробили по воротам соперника 15 раз, но, к сожалению, не смогли забить
Де Бьязи: Пробили по воротам соперника 15 раз, но, к сожалению, не смогли забить
7 июня 2022 г. 01:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi