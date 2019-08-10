Болельщики устроили потасовку во время матча "Динамо" "Зенит"

На трибуне стадиона «ВТБ Арена» во время матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» – «Зенит» произошёл конфликт между болельщиками.

Как передает Report, в середине первого тайма на одном из центральных секторов между фанатами произошла перепалка, которая в скором времени переросла в потасовку.

На место происшествия оперативно прибыли стюарды и сотрудники полиции. После продолжительной беседы правоохранители увели с трибуны нескольких болельщиков. Ещё один фанат попытался скрыться, но был задержан в подтрибунном помещении.