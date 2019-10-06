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Болельщики угрожают главе Валенсии расправой

Болельщики угрожают главе «Валенсии» расправой

Испанская «Валенсия» выступила с заявлением по поводу угроз убийством, которые получил президент клуба Анил Мурти. Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт «летучих мышей».

Президент клуба, а так же его владелец «Валенсии» Питер Лим в этом сезоне подвергаются жестокой критике со стороны болельщиков.

«Клуб направил в правоохранительные органы серьезные доказательства, в том числе угроз убийством, которые по телефону получил президент «летучих мышей». Подобные деяния предусматривают уголовную ответственность. Расследованием займутся компетентные органы», — говорится в заявлении «Валенсии».

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