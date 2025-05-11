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Болельщики "Севильи" атаковали базу клуба

Болельщики "Севильи" атаковали базу клуба Болельщики испанской "Севильи" совершили нападение на автобус с футболистами и базу клуба.
Футбол
11 мая 2025 г. 16:32
Болельщики Севильи атаковали базу клуба

Болельщики испанской "Севильи" совершили нападение на автобус с футболистами и базу клуба.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, инцидент произошел после поражения красно-белых от "Сельты" (2:3) в 35-м туре Ла Лиги.

Фанаты пытались найти футболистов на базе и сломали ворота. Руководство клуба обратилось в полицию в связи с угрозой эскалации конфликта. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось использовать резиновые пули, чтобы остановить толпу.

Из соображений безопасности игроки провели ночь на базе.

Отметим, что "Севилья" занимает 15-е место в Ла Лиге с 38 очками.

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Версия на азербайджанском языке Azarkeşlər İspaniya klubunun bazasına hücum ediblər

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