Болельщики "Севильи" атаковали базу клуба

Болельщики испанской "Севильи" совершили нападение на автобус с футболистами и базу клуба.

Болельщики испанской "Севильи" совершили нападение на автобус с футболистами и базу клуба.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, инцидент произошел после поражения красно-белых от "Сельты" (2:3) в 35-м туре Ла Лиги.

Фанаты пытались найти футболистов на базе и сломали ворота. Руководство клуба обратилось в полицию в связи с угрозой эскалации конфликта. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось использовать резиновые пули, чтобы остановить толпу.

Из соображений безопасности игроки провели ночь на базе.

Отметим, что "Севилья" занимает 15-е место в Ла Лиге с 38 очками.