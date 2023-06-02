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Болельщики "Ромы" напали на английского судью Тейлора после финала Лиги Европы

Болельщики "Ромы" напали на английского судью Тейлора после финала Лиги Европы Болельщики итальянской "Ромы" напали на главного арбитра финального матча футбольной Лиги Европы англичанина Энтони Тейлора и его семью в аэропорту Будапешта.
Футбол
2 июня 2023 г. 05:34
Болельщики Ромы напали на английского судью Тейлора после финала Лиги Европы

Болельщики итальянской "Ромы" напали на главного арбитра финального матча футбольной Лиги Европы англичанина Энтони Тейлора и его семью в аэропорту Будапешта.

Как передает Report, об этом сообщила Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL).

В финале Лиги Европы в среду "Рома" в серии пенальти проиграла испанской "Севилье". Основное время встречи завершилась со счетом 1:1.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как люди, скандирующие кричалки в поддержку "Ромы", пытаются прорваться к Тейлору через охрану аэропорта. "PGMOL ознакомилась с видео, распространенными в социальных сетях, на которых Энтони Тейлор и его семья подвергаются нападению в аэропорту Будапешта. Мы потрясены необоснованными и отвратительными оскорблениями в адрес Энтони и его семьи, когда он пытался вернуться домой после работы на финале Лиги Европы. Мы окажем полную поддержку Тейлору и его семье", - говорится в заявлении.

Тейлору 44 года, он работает на матчах чемпионата Англии с 2010 года и является судьей Международной федерации футбола с 2013 года. Англичанин работал на Суперкубке УЕФА 2020 года, финале Лиги наций 2021 года и финале клубного чемпионата мира 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке "Sevilya" - "Roma" matçının baş hakimi hücuma məruz qalıb

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