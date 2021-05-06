Болельщики "Реала" возмутились поведением своего футболиста после поражения

Болельщики мадридского "Реала" возмущены поведением нападающего команды Эдена Азара после ответного полуфинального матча с "Челси" в Лиге чемпионов (0:2)

Болельщики мадридского "Реала" возмущены поведением нападающего команды Эдена Азара после ответного полуфинального матча с "Челси" в Лиге чемпионов (0:2).

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что после матча бельгиец смеялся и шутил с бывшими одноклубниками. Момент попал в телетрансляцию и вызвал множество негативных эмоций со стороны фанатов мадридцев.

Эден Азар перешёл в мадридский "Реал" из лондонского "Челси" летом 2019 года. Сумма трансфера составила более 100 млн евро.

Напомним, что в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" переиграл мадридский "Реал" со счётом 2:0. Первая встреча в Испании завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом англичане вышли в финал турнира.