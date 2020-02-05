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Болельщики получат компенсации за неучастие Роналду в матче

​Болельщики получат компенсации за неучастие Роналду в матче

Два корейских болельщика получат по 313 долларов США в качестве компенсации за неучастие форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в июльском матче со сборной звёзд южнокорейской К-Лиги, который состоялся в Сеуле.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, изначально организаторы мероприятия - корпорация The Fasta Inc - сообщила, что Роналду отыграет как минимум один тайм, однако, португалец так и не вышел на поле, просидев весь матч на скамейке запасных.

Встречу посетили около 63 тысяч болельщиков и многие остались недовольны тем, что Роналду так и не вышел на поле. Некоторые фанаты обратились в суд, потребовав возместить ущерб. В частности, два человека подали иски с целью вернуть стоимость билета – 59 долларов и оплатить моральный ущерб в размере 847 долларов.

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