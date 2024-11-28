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Болельщики клубов АПЛ будут протестовать против высоких цен на билеты

Болельщики клубов АПЛ будут протестовать против высоких цен на билеты В эти выходные фанаты ряда клубов английской Премьер-лиги устроят совместную акцию протеста против стремительного роста цен на билеты на домашние матчи своих команд.
Футбол
28 ноября 2024 г. 20:17
Болельщики клубов АПЛ будут протестовать против высоких цен на билеты

В эти выходные фанаты ряда клубов английской Премьер-лиги устроят совместную акцию протеста против стремительного роста цен на билеты на домашние матчи своих команд.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Football Tweet в соцсетях.

Отмечается, что фанаты "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Эвертона" и "Ливерпуля" провепдут акции протеста на стадионах "Олд Траффорд" и "Энфилд" во время игр соответствующих клубов.

Недовольство среди болельщиков растет из-за существенного повышения стоимости билетов, которое в последнее время стало заметным в Премьер-лиге. Фанаты утверждают, что цены достигли уровня, недоступного для многих из них.

По мнению экспертов, это негативно сказывается на атмосфере на трибунах, поскольку настоящие поклонники клубов постепенно вытесняются корпоративными клиентами или туристами.

1 декабря "Манчестер Юнайтед" примет "Эвертон", а "Ливерпуль" сыграет с "Манчестер Сити".

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