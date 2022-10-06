Болельщики "Карабаха" подверглись нападению в Греции

Болельщики "Карабаха", прибывшие на стадион посмотреть матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с греческим "Олимпиакосом", подверглись нападению.
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Безопасность болельщиков "Карабаха" удалось обеспечить только после вмешательства полиции. Для предотвращения инцидента был применен слезоточивый газ.
После того как в дело вмешался клуб, сторонников перевели в более безопасный сектор.
Отметим, что матч между "Олимпиакосом" и "Карабахом" на стадионе "Георгиос Караискакис" начнется в 23:00 по бакинскому времени.