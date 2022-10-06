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Болельщики "Карабаха" подверглись нападению в Греции

Болельщики "Карабаха" подверглись нападению в Греции Болельщики "Карабаха", прибывшие на стадион посмотреть матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с греческим "Олимпиакосом", подверглись нападению.
Футбол
6 октября 2022 г. 22:54
Болельщики Карабаха подверглись нападению в Греции

Болельщики "Карабаха", прибывшие на стадион посмотреть матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с греческим "Олимпиакосом", подверглись нападению.

Как сообщил Report глава пресс-службы агдамского клуба Гюндуз Аббасзаде, около 20 болельщиков столкнулись с агрессией местных фанатов.

Безопасность болельщиков "Карабаха" удалось обеспечить только после вмешательства полиции. Для предотвращения инцидента был применен слезоточивый газ.

После того как в дело вмешался клуб, сторонников перевели в более безопасный сектор.

Отметим, что матч между "Олимпиакосом" и "Карабахом" на стадионе "Георгиос Караискакис" начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" azarkeşləri Yunanıstanda hücuma məruz qalıb

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