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УЕФА ввел ограничение по зрителям в игре "Олимпиакос" против "Карабаха"

УЕФА ввел ограничение по зрителям в игре "Олимпиакос" против "Карабаха" Согласно решению УЕФА, болельщики греческого клуба "Олимпиакос" не будут допущены на северную часть трибуны во время матча с "Карабахом".
Футбол
29 сентября 2022 г. 09:50
УЕФА ввел ограничение по зрителям в игре Олимпиакос против Карабаха

Согласно решению УЕФА, болельщики греческого клуба "Олимпиакос" не будут допущены на северную часть трибуны во время матча с "Карабахом".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейской футбольной организации, причиной стало применение фанатами пиротехнических средств на матче II тура, в котором "Олимпиакос" проиграл немецкому "Фрайбургу" со счетом 0:3.

За это клуб был оштрафован на 50 тыс. евро. Согласно решению УЕФА, болельщики не будут допущены на северную часть трибуны во время матча с "Карабахом".

Кроме того, "Олимпиакосу" придется заплатить еще 8 тыс. евро за закрытие общественных переходов во время матча с "Фрайбургом".

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Версия на английском языке UEFA limits fans' access to Olympiacos-Qarabag match
Версия на азербайджанском языке UEFA "Qarabağ"la oyunda "Olimpiakos"a azarkeşlərlə bağlı məhdudiyyət qoyub

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