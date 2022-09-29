УЕФА ввел ограничение по зрителям в игре "Олимпиакос" против "Карабаха"

Согласно решению УЕФА, болельщики греческого клуба "Олимпиакос" не будут допущены на северную часть трибуны во время матча с "Карабахом".

Согласно решению УЕФА, болельщики греческого клуба "Олимпиакос" не будут допущены на северную часть трибуны во время матча с "Карабахом".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейской футбольной организации, причиной стало применение фанатами пиротехнических средств на матче II тура, в котором "Олимпиакос" проиграл немецкому "Фрайбургу" со счетом 0:3.

За это клуб был оштрафован на 50 тыс. евро. Согласно решению УЕФА, болельщики не будут допущены на северную часть трибуны во время матча с "Карабахом".

Кроме того, "Олимпиакосу" придется заплатить еще 8 тыс. евро за закрытие общественных переходов во время матча с "Фрайбургом".