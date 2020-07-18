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Болельщики "Барселоны" не считают Месси лучшим игроком - СПИСОК

Болельщики "Барселоны" не считают Месси лучшим игроком - СПИСОК Популярное испанское издание Marca на своем сайте запустило голосование по выбору лучшего игрока "Барселоны"в текущем сезоне.
Футбол
18 июля 2020 г. 07:55
Болельщики Барселоны не считают Месси лучшим игроком - СПИСОК

Популярное испанское издание Marca на своем сайте запустило голосование по выбору лучшего игрока "Барселоны" в текущем сезоне.

Как передает Report, хотя голосование еще не завершено, его промежуточные итоги уже удивили многих, так как на данный момент наибольшее количество голосов собрал, 28-летний немецкий голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген, а Лионель Месси расположился на втором месте. Неожиданно замыкает тройку лучших, 20-летний воспитанник Рикард Пуч.

Худшими игроками считают Самюэля Юмтити, Усмана Дембеле и Жуниора Фирпо.

Десятка лучших игроков "Барселоны" по версии пользователей Marca выглядит следующим образом:

1. Марк-Андре тер Штеген.

2. Лионель Месси.

3. Рикард Пуч.

4. Ансу Фати.

5. Клеман Лангле.

6. Френки де Йонг.

7. Нелсон Семеду.

8. Артуро Видаль.

9. Серхи Роберто.

10. Серхио Араухо.

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