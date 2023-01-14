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Болельщикам "Ромы" и "Наполи" запретят посещать матчи клубов на выезде

Болельщикам "Ромы" и "Наполи" запретят посещать матчи клубов на выезде Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози объявил, что подпишет запрет для болельщиков футбольных клубов "Рома" и "Наполи" на посещение выездных матчей чемпионата сроком на два месяца после массовой потасовки в кафе на центральной автостраде.
Футбол
14 января 2023 г. 23:13
Болельщикам Ромы и Наполи запретят посещать матчи клубов на выезде

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози объявил, что подпишет запрет для болельщиков футбольных клубов "Рома" и "Наполи" на посещение выездных матчей чемпионата сроком на два месяца после массовой потасовки в кафе на центральной автостраде.

Как передает Report, об этом сообщила газета Il Messaggero.

"Сегодня собираюсь подписать распоряжение о запрете посещения выездных матчей "Ромы" и "Наполи" их болельщиками в течение двух ближайших месяцев", - приводит издание слова министра.

Данное решение продиктовано произошедшем неделю назад инцидентом, когда экстремистские группы болельщиков обоих клубов устроили потасовку в дорожном кафе на центральной автостраде Италии, что привело к ее временному перекрытию и образованию многокилометровой пробки. Обе группы тифози направлялись на выездные матчи своих команд, которые проходили в разных городах и даже не между ними. В итоге один болельщик получил ранения и был доставлен в больницу. Позже он был задержан за нарушение общественного порядка, но впоследствии отпущен, как и несколько других болельщиков обоих клубов, задержанных за участие в потасовке.

Как установило следствие, обе группы готовились к этому столкновению. Оно произошло в том же баре, что и несколько лет назад, когда в результате предупредительного выстрела полицейского в сходной ситуации был убит болельщик "Лацио".

Последний эпизод футбольного хулиганства вызвал новую волну полемики в Италии, и правительство дало ясно понять, что подобные эпизоды будут жестко пресекаться.

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