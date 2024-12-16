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Болельщик умер во время матча между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"

Болельщик умер во время матча между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" Во время матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" умер один из болельщиков.
Футбол
16 декабря 2024 г. 20:49
Болельщик умер во время матча между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед

Во время матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" умер один из болельщиков.

Как сообщает Report, фанату "горожан" стало плохо на трибунах стадиона. Врачам не удалось спасти жизнь болельщика.

"Мысли всех членов клуба - с его семьей и друзьями в это невероятно тяжелое время", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что поединок "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" в рамках 16-го тура чемпионата Англии по футболу завершился со счетом 1:2.

Встреча прошла в воскресенье на домашнем стадионе "Манчестер Сити".

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Версия на азербайджанском языке “Mançester Siti” – “Mançester Yunayted” oyununda azarkeş dünyasını dəyişib

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