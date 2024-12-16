Болельщик умер во время матча между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"

Во время матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" умер один из болельщиков.

Во время матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" умер один из болельщиков.

Как сообщает Report, фанату "горожан" стало плохо на трибунах стадиона. Врачам не удалось спасти жизнь болельщика.

"Мысли всех членов клуба - с его семьей и друзьями в это невероятно тяжелое время", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что поединок "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" в рамках 16-го тура чемпионата Англии по футболу завершился со счетом 1:2.

Встреча прошла в воскресенье на домашнем стадионе "Манчестер Сити".