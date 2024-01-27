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Болельщик стал резервным рефери во время футбольного матча в Германии

Болельщик стал резервным рефери во время футбольного матча в Германии Ассистент главного арбитра матча 19-го тура чемпионата Германии по футболу между "Вольфсбургом" и "Кёльном" Торбен Зивер получил повреждение и не смог продолжить встречу.
Футбол
27 января 2024 г. 22:03
Болельщик стал резервным рефери во время футбольного матча в Германии

Ассистент главного арбитра матча 19-го тура чемпионата Германии по футболу между "Вольфсбургом" и "Кёльном" Торбен Зивер получил повреждение и не смог продолжить встречу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, судья получил повреждение в середине первого тайма - игрок "Кёльна" выбивал мяч за боковую линию и попал в голову Зиверу. Ему оказали помощь и увели в подтрибунное помещение.

Вместо него обязанности ассистента стал исполнять резервный арбитр Николас Винтер. После того как стало понятно, что травмированный судья не сможет продолжить встречу, диктор стадиона спросил у пришедших на матч болельщиков, сможет ли кто-то взять на себя роль резервного рефери. Через несколько минут один из зрителей откликнулся на просьбу, и спустя некоторое время игра продолжилась. Издание Bild сообщило, что согласившимся помочь болельщиком оказался Тобиас Крулль, игрок любительской команды "MTV Гифхорн".

К первой половине матча было добавлено 15 минут. Встреча завершилась вничью - 1:1.

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