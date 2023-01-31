Болельщик "Кяпаза", получивший ножевое ранение, прооперирован

После игры "Сабаил" - "Кяпаз", состоявшейся в рамках ХХ тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу, один из болельщиков получил ножевое ранение.
Согласно информации, предоставленной
Вначале между болельщиками двух команд произошел спор, после чего фанаты вышли за пределы стадиона для выяснения отношений. В результате инцидента ножевое ранение в живот получил болельщик "Кяпаза". Он был доставлен в Клинический медицинский центр №1.
Из клуба "Кяпаз" также сообщили, что болельщик по имени Рахиб уже прооперирован. На данный момент опасности для его жизни нет. Фанат "Сабаила", которого подозревают в совершении инцидента, уже задержан.
В больнице пострадавшего навестили председатель совета директоров "Кяпаза" Ильгар Надири, депутат Мушфиг Джафаров, спортивный директор Мехман Аллахвердиев, главный тренер Тарлан Ахмедов и многочисленные болельщики.
Отметим, что матч "Сабаил" - "Кяпаз" завершился победой бакинского клуба со счетом 1:0.