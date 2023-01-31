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Болельщик "Кяпаза", получивший ножевое ранение, прооперирован

Болельщик "Кяпаза", получивший ножевое ранение, прооперирован После игры "Сабаил" - "Кяпяз", состоявшейся в рамках 20-го тура Высшей лиги Азербайджана по футболу, один из болельщиков получил ножевое ранение.
Футбол
31 января 2023 г. 23:34
Болельщик Кяпаза, получивший ножевое ранение, прооперирован

После игры "Сабаил" - "Кяпаз", состоявшейся в рамках ХХ тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу, один из болельщиков получил ножевое ранение.

Согласно информации, предоставленной Report гянджинским клубом, инцидент произошел возле ASCO Arena, где проходил матч.

Вначале между болельщиками двух команд произошел спор, после чего фанаты вышли за пределы стадиона для выяснения отношений. В результате инцидента ножевое ранение в живот получил болельщик "Кяпаза". Он был доставлен в Клинический медицинский центр №1.

Из клуба "Кяпаз" также сообщили, что болельщик по имени Рахиб уже прооперирован. На данный момент опасности для его жизни нет. Фанат "Сабаила", которого подозревают в совершении инцидента, уже задержан.

В больнице пострадавшего навестили председатель совета директоров "Кяпаза" Ильгар Надири, депутат Мушфиг Джафаров, спортивный директор Мехман Аллахвердиев, главный тренер Тарлан Ахмедов и многочисленные болельщики.

Отметим, что матч "Сабаил" - "Кяпаз" завершился победой бакинского клуба со счетом 1:0.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Kəpəz"in bıçaqlanan azarkeşi əməliyyat olunub, şübhəli şəxs saxlanılıb

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