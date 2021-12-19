О нас
Report Georgia
Аудио новости

Болельщик английского клуба арестован за расизм

Болельщик английского клуба арестован за расизм В матче 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Лидс Юнайтед" принимал "Арсенал".
Футбол
19 декабря 2021 г. 14:50
Болельщик английского клуба арестован за расизм

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Лидс Юнайтед" принимал "Арсенал".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Элланд Роуд" в Лидсе и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

После встречи один из болельщиков «Лидса» был арестован за расистские кричалки в адрес футболистов лондонского клуба.

"Лидс Юнайтед" может подтвердить, что расследование заявлений о расизме в первой половине матча с "Арсеналом" продолжится. В связи с этим обвинением был произведен один арест. В клубе не потерпят расизма. Любой болельщик, использующий расистские выражения, получит пожизненный запрет на посещение матчей "Лидс Юнайтед", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İngiltərə klubunun azarkeşi irqçiliyə görə saxlanılıb

Другие новости из категории

Футболиста Наполи ограбили возле дома
Футболиста "Наполи" ограбили возле дома
19 декабря 2021 г. 13:42
В Турции открывают новый стадион
ВидеоВ Турции открывают новый стадион
19 декабря 2021 г. 11:35
Конте приходится заменять игроков манекенами на тренировках Тоттенхэма
Конте приходится заменять игроков манекенами на тренировках "Тоттенхэма"
18 декабря 2021 г. 12:15
В Париже из-за драки болельщиков прервали матч Кубка Франции
В Париже из-за драки болельщиков прервали матч Кубка Франции
18 декабря 2021 г. 09:18
Тренер Тоттенхэма Конте вынужден заменять игроков манекенами на тренировках
Тренер "Тоттенхэма" Конте вынужден заменять игроков манекенами на тренировках
18 декабря 2021 г. 08:25
Серия А: «Интер» укрепил своё лидерство
Серия А: «Интер» укрепил своё лидерство
18 декабря 2021 г. 04:24
Матч Париж - Лион прерван из-за беспорядков на трибунах
Матч "Париж" - "Лион" прерван из-за беспорядков на трибунах
18 декабря 2021 г. 03:27
Бундеслига: Левандовски побил рекорд Герда Мюллера
ВидеоБундеслига: Левандовски побил рекорд Герда Мюллера
18 декабря 2021 г. 02:27
Гол футболиста Карабаха признан лучшим в групповом этапе Лиги конференций
ВидеоГол футболиста "Карабаха" признан лучшим в групповом этапе Лиги конференций
17 декабря 2021 г. 22:47
С 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки
С 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки
17 декабря 2021 г. 22:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi