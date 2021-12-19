Болельщик английского клуба арестован за расизм

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Лидс Юнайтед" принимал "Арсенал".

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Лидс Юнайтед" принимал "Арсенал".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Элланд Роуд" в Лидсе и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

После встречи один из болельщиков «Лидса» был арестован за расистские кричалки в адрес футболистов лондонского клуба.

"Лидс Юнайтед" может подтвердить, что расследование заявлений о расизме в первой половине матча с "Арсеналом" продолжится. В связи с этим обвинением был произведен один арест. В клубе не потерпят расизма. Любой болельщик, использующий расистские выражения, получит пожизненный запрет на посещение матчей "Лидс Юнайтед", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.