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    Болельщику "Челси" запретили посещать футбольные матчи в течение трех лет

    Он также оштрафован на 1 000 евро

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Болельщику "Челси" запретили посещать футбольные матчи в течение трех лет.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-Би-си, 20-летнему Джорджу Брэдли запретили посещать футбольные матчи в течение трех лет за гомофобные выкрики в выездном матче с "Брайтоном" (2:1) 16 декабря. 

    Во время судебного разбирательства Брэдли полностью признал свою вину. 

    Теперь фанат "Челси" сможет посетить футбольный матч только лишь в 2022 году. Он также оштрафован на 1 000 евро. 

    Отметим, что болельщики "Челси" во время матча Лиги Европы с "Види" (2:2) также скандировали антисемитские кричалки.

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