Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Болельщику "Челси" запретили посещать футбольные матчи в течение трех лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-Би-си, 20-летнему Джорджу Брэдли запретили посещать футбольные матчи в течение трех лет за гомофобные выкрики в выездном матче с "Брайтоном" (2:1) 16 декабря.

Во время судебного разбирательства Брэдли полностью признал свою вину.

Теперь фанат "Челси" сможет посетить футбольный матч только лишь в 2022 году. Он также оштрафован на 1 000 евро.

Отметим, что болельщики "Челси" во время матча Лиги Европы с "Види" (2:2) также скандировали антисемитские кричалки.