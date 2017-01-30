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    Болельщики "Реала" освистали Криштиану Роналду

    Перед матчем португалец обратился к фанатам команды с просьбой поддержать коллектив

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Нападающий "Реала" Криштиану Роналду во время матча 20-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" был освистан болельщиками команды.

    Как передает Report, до стартового свистка поклонники "Королевского клуба" освистали нападающего Карима Бензема и защитника Данилу.

    Отметим, что перед матчем португалец обратился к фанатам команды с просьбой поддержать коллектив. Болельщики "Королевского клуба" крайне недовольны выступлением команды, которая из четырех последних матчей проиграла три и вылетела из Кубка Испании.

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