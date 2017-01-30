Болельщики "Реала" освистали Криштиану Роналду

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Нападающий "Реала" Криштиану Роналду во время матча 20-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" был освистан болельщиками команды.

Как передает Report, до стартового свистка поклонники "Королевского клуба" освистали нападающего Карима Бензема и защитника Данилу.

Отметим, что перед матчем португалец обратился к фанатам команды с просьбой поддержать коллектив. Болельщики "Королевского клуба" крайне недовольны выступлением команды, которая из четырех последних матчей проиграла три и вылетела из Кубка Испании.