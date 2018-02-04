Болельщики раскупили билеты на матч "Реала" и "ПСЖ" менее чем за 37 минут

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В свободной продаже уже не осталось билетов на первый матч «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который «сливочные» проведут с «ПСЖ».

Как передает Report, болельщикам испанского клуба понадобилось чуть больше получаса, чтобы выкупить все доступные места.

Теперь билеты перепродают в различных приложениях, где цены варьируются от € 300 до € 24 080. Мадридцы неоднократно выступали против подобных инициатив, поэтому фанатам, купившим билеты с рук, не гарантируют проход на стадион.

Напомним, матч между «Реалом» и «ПСЖ» пройдёт 14 февраля на «Сантьяго Бернабеу». Ответная встреча состоится 6 марта на «Парк де Пренс».