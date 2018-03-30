Болельщики мадридского "Атлетико" требуют возвращения старой эмблемы

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Группа болельщиков мадридского "Атлетико" начала сбор подписей, чтобы клуб пересмотрел вопрос о возвращении старой эмблемы.

Как сообщает Report со ссылкой на El Mundo, фанаты недовольны тем что используемый с лета 2017 года новый логотип при ребрендинге потерял несколько элементов.

Идея инициативной группы болельщиков "Атлетико" заключается в том, чтобы в следующем сезоне два логотипа имели возможность сосуществовать, как это было в своё время в "Роме" или "Милане". Фанаты хотят сами выбрать ту эмблему, которую они будут носить на своей одежде.

Петиция собрала уже более 21 тыс. подписей.

Отметим что "Атлетико" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов играла в одной группе с "Карабахом", обе встречи завершились ничьей − 0:0, 1:1.