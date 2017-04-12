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    Болельщики "Лестера" устроили беспорядки в Мадриде перед матчем ЛЧ - ВИДЕО

    Фанаты английской команды участвовали в столкновениях с местной полицией на площади Пласа-Майор

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Болельщики английского футбольного клуба "Лестер" устроили беспорядки в Мадриде перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против местного "Атлетико".

    Как передает Report, об этом сообщает британское издание Mirror.

    Отмечается, что фанаты английской команды участвовали в столкновениях с местной полицией на площади Пласа-Майор. При этом англичане использовали в качестве оружия бутылки и другие предметы. Сообщается, что были арестованы восемь человек.

    Матч "Атлетико" - "Лестер" проходит в Мадриде на стадионе "Висенте Кальдерон".

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