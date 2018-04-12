Болельщики "Арсенала" стали жертвами вымогательства московского таксиста

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским "Арсеналом" два болельщика "канониров" стали жертвами вымогательства.

Как передает Report, об этом журналистка ВВС Сара Рэйнсфорд сообщила в своём Twitter.

У двоих её друзей таксист, довозивший их от Лубянки до Пятницкой, потребовал 10 тысяч рублей. После отказа он запер болельщиков в машине, отказав им в просьбе сфотографировать его лицензию. В результате они были вынуждены заплатить названную сумму.

Рэйнсфорд отметила, что таксист требовал заплатить деньги, если они хотят выйти из машины.

Отметим, что сегодняшняя встреча между ЦСКА и "Арсеналом" начнется в 23:05 по бакинскому времени. Первая встреча завершилась победой английской команды со счетом — 4:1.