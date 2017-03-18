Болельщик "Трабзонспора" вымыл 10 тысяч кресел на арене команды

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Руководство «Трабзонспора» оригинально подошло к решению проблемы вандализма на стадионе.

Как передает Report, клуб наказал одного из болельщиков за нарушение порядка.

Во время матча «Трабзонспора» турецкий фанат встал на одно из кресел арены и выложил фотографию в соцсети. Пресс-служба вычислила болельщика и заставила его отмыть 10 тысяч мест на «Медикал Парк Арена».

После 24 туров турецкой Суперлиги «бордово-голубые» набрали 38 очков. Клуб из Трабзона идет на 5-м месте в чемпионате.