Болельщик "Трабзонспора" вымыл 10 тысяч кресел на арене команды

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Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Руководство «Трабзонспора» оригинально подошло к решению проблемы вандализма на стадионе.
Как передает Report, клуб наказал одного из болельщиков за нарушение порядка.
Во время матча «Трабзонспора» турецкий фанат встал на одно из кресел арены и выложил фотографию в соцсети. Пресс-служба вычислила болельщика и заставила его отмыть 10 тысяч мест на «Медикал Парк Арена».
После 24 туров турецкой Суперлиги «бордово-голубые» набрали 38 очков. Клуб из Трабзона идет на 5-м месте в чемпионате.
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