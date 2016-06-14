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    ​Болельщик сборной Великобритании арестован за участие в массовых столкновениях

    Еще одному болельщику запретили в течение 5 лет смотреть футбол в общественных местах

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Марсельский суд вынес решение об аресте 6-ти болельщиков сборной Великобритании.

    Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, фанаты были наказаны за участие в массовых столкновениях до и после игры с Россией на чемпионате Европы.

    Они обвинялись в том, что бросали в полицейских стеклянные бутылки. Болельщиков лишили свободы сроком от одного до трех месяцев. Им запрещен въезд во Францию в течение двух лет.

    Еще одному болельщику запретили в течение 5 лет смотреть футбол в общественных местах.

    Как пишет Sky News, задержанный 24-летний болельщик клуба Birmingem Siti был депортирован на родину.

    Напомним, что УЕФА оштрафовал Российской футбольный союз на 150 тыс. евро, а сборную России подверг условной дисквалификации. 

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