​Болельщик сборной Великобритании арестован за участие в массовых столкновениях

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Марсельский суд вынес решение об аресте 6-ти болельщиков сборной Великобритании.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, фанаты были наказаны за участие в массовых столкновениях до и после игры с Россией на чемпионате Европы.

Они обвинялись в том, что бросали в полицейских стеклянные бутылки. Болельщиков лишили свободы сроком от одного до трех месяцев. Им запрещен въезд во Францию в течение двух лет.

Еще одному болельщику запретили в течение 5 лет смотреть футбол в общественных местах.

Как пишет Sky News, задержанный 24-летний болельщик клуба Birmingem Siti был депортирован на родину.

Напомним, что УЕФА оштрафовал Российской футбольный союз на 150 тыс. евро, а сборную России подверг условной дисквалификации.