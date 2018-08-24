Болельщик "Ромы" осужден на 2,5 года за нападение на фаната "Ливерпуля"

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Фанат итальянского футбольного клуба "Рома" Даниэль Шиуско осужден на 2,5 года тюрьмы за нападение на болельщика английского "Ливерпуля".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Liverpool Echo.

Перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов прошлого сезона, который прошел в Ливерпуле 24 апреля, Шиуско и еще один фанат итальянского клуба Филиппо Ломбарди напали на 53-летнего мужчину, который позднее был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Суд над Ломбарди состоится позднее в этом году.