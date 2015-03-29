Ранивший вратаря российской сборной болельщик извинился перед командой

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Болельщик, нанесший травму вратарю национальной сборной России Игорю Акинфееву во время отборочного матча Евро-2016 в Монтенегро, принес извинения за свои действия. Как сообщает Report, Лука Лазаревич, бросивший файер в сторону поля и сорвавший матч, сказал, что не имел намерения травмировать Акинфеева.

Лазаревич отметил, что в начале игры какой-то болельщик зажег файер и бросил в его сторону: "Файер упал рядом с моей левой ногой. Чтобы не обжечься, я инстинктивно отбросил его в сторону поля".

По словам болельщика, он не хотел наносить травму футболисту, и после того, как бросил файер, увидел, как Акинфеев направился к центру поля: "Файер попал ему в область шеи. Я был шокирован происходящим. Если бы я смог выйти на поле, то оказал бы ему первую помощь. В связи с произошедшим, я приношу свои извинения раненому игроку, его команде, сборной Монтенегро и всей стране".

Отметим, что на первой минуте игры брошенный Лукой Лазаревичем файер угодил в голову вратаря команды-соперника Игоря Акинфеева, в результате чего тот был помещен в больницу.