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    Болельщик "ПСЖ" убил друга за насмешки после поражения от "Барселоны"

    18-летний молодой человек ударил своего знакомого в шею

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Габоне фанат «ПСЖ» убил друга, который насмехался над ним после проигрыша французского клуба испанской «Барселоне» (1:6) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Как передает Report, об этом информирует Yahoo! Sports.

    Сообщается, что 18-летний молодой человек ударил своего знакомого в шею, устав от шуток последнего над поражением «ПСЖ». Пострадавший скончался до приезда врачей. Болельщик парижан был арестован и заявил, что совершил непреднамеренное убийство в состоянии алкогольного опьянения.

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