Болельщик поцеловал Роналду прямо во время матча между сборными Голландии и Португалии

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В товарищеской встрече между сборными Португалии и Голландии произошел необычный случай.

Как сообщает Report, выбежавший прямо во время матча на поле болельщик подбежал к нападающему португальцев Криштиану Роналду и поцеловал его. Им оказался известный комик Самир Алик, который родился в Боснии и Герцеговине, но живет и работает в Швейцарии.

Товарищеский матч Португалия – Голландия прошёл в швейцарском городе Каруже и завершился победой команды Рональда Кумана со счётом 3:0. Мячами в составе голландцев отметились Мемфис Депай, Райан Бабель и Вирджил ван Дейк. Португальцы доигрывали встречу в меньшинстве – на 61-й минуте вторую жёлтую карточку получил Жоау Канселу.

Отметим, что Криштиану Роналду впервые в сезоне не нанёс в створ ни одного удара и был заменён на 68-й минуте.