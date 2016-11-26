Болельщик "Атлетико" подал в суд на УЕФА и судью

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Болельщик испанского "Атлетико" Хосе Антонио Кампон подал иск к УЕФА и английскому арбитру Марку Клаттенбургу.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в своем заявлении он отметил, что "Атлетико" проиграл в решающем матче турнира другому испанскому клубу "Реалу" в серии пенальти, основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Кампон требует возместить ему ущерб в размере 1660 евро, поскольку мяч защитника "Реала" Серхио Рамоса был забит из офсайда.

Отметим, что в серии пенальти того матча "Реал" оказался сильнее "Атлетико" - 5:3.